الجنايني يكشف السبب وراء الاجتماع بالأندية رغم قرار وزير الرياضة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:13 م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
محمد جمال
يستعد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم لإجتماع مع الأندية لبحث كيفية عودة نشاط كرة القدم .

أثنى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة شؤون اتحاد كرة القدم، علي مجهود وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للعمل علي عودة الأنشطة الرياضية عامة وكرة القدم خاصة ، مشدداً علي أن اتحاد الكرة  لا يريد توقف مسابقاته.

وأوضح الجنايني أن الاتحاد سيعقد علي مدار الثلاث أيام المقبلة إجتماعات مع الأندية لمناقشة ملف عودة المسابقات المحلية ، مع النظر في الارتباطات الأفريقية والدولية للأندية والمنتخبات.

وشدد الجنايني علي وجود ارتباطات كثيرة في الفترة المقبلة علي رأسها التصفيات المؤهلة إلي كأس أمم إفريقيا والبطولة ذاتها ، وتصفيات كأس العالم وكأس العالم العسكري المقرر إقامتها في مصر العام المقبل ، بجانب مشاركة ممثلي مصر في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

كما أضاف رئيس اتحاد الكرة ،علي توزيع الدليل الطبي الذي وضعته اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان ، وتم توزيعه علي جميع الأندية و يتضمن كافة طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن هذا الدليل يتطابق مع ما أقره الاتحاد الدولى ويتم تطبيقه من الاتحادات الأوروببة.

وأعرب الجنايني عن تمنياته بإعلاء المصلحة العامة خلال الفترة المقبلة لعودة المنافسات الكروية بشكل متميز.

وكانت وزارة الشباب والرياضة عقدت مؤتمراً صحفياً اليوم للكشف عن تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط التدريجي ، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الاعلام، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة شؤون اتحاد الكرة.

وكشف خلاله الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن إمكانية عودة أندية كرة القدم للتدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجارى، وذلك بعد توقف النشاط الرياضى منذ شهر مارس الماضى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال صبحي، أن إتاحة بدء المنافسات الرسمية، لأنشطة اتحاد كرة القدم ، من 25 يوليو المقبل.
وأوضح وزير الرياضة، إن الأندية ستحصل على فترة اعداد لمدة شهر قبل استئناف الدورى أواخر يوليو أو مطلع اغسطس المقبل على أقصى تقدير، وفق الاجراءات والضوابط الطبية والاحترازية لعودة النشاط.

وكشف وزير الشباب والرياضة عن ضوابط عودة نشاط اتحاد كرة القدم وعلي رأسها رفع الوعي بين اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية وجميع العاملين مع تطبيق القواعد الخاصة بالعاملين بالملاعب والاستادات ، و التباعد الجسدي لكافة عناصر منظومة كرة القدم للحد من انتشار  وانتقال العدوى 

بالإضافة إلى التخلص الآمن من المخلفات مع مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية ، فضلا عن الخطوات المتبعة في حال الاشتباه وطرق نقل الحالة والتعامل معها وفقا لاشتراطات وزارة الصحة والسكان ، بجانب الترصد الطبي من خلال المراقب الطبي واللجنة المختصة بالاتحاد ، والتوعية بالتدابير الاحترازية لمكافحة انتقال العدوى الخاصة بعمال النظافة.

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