كبديل آمن عن تداول النقود.. "فوري" تشجع تجارها على التعامل بالكروت البنكية

- بكارتك البنكي احصل على أكثر من 500 خدمة من تجار فوري

- في خطوة للحد من استخدام الكاش.. فوري تشجع تجارها على التعامل بالكروت البنكية

- لإتاحة معاملات أكثر أمانًا.. حوافز لتجار فوري المتعاملين بالكروت البنكية





قامت شركة فوري رائدة التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية بتفعيل خدمة الدفع عن طريق الكروت البنكية تسهيلاً على العملاء للحصول على خدماتهم من خلال شبكة تجار فوري على مستوى الجمهورية.





وتأتي الخطوة الجديدة التي أطلقتها فوري في إطار سياسات الدول للتحول إلى مجتمع غير نقدي وتشجيع منظومة التحول الرقمي، واستخدام الكروت البنكية للدفع كحل بديل عن استخدام الكاش.





تصب الخدمة الجديدة في صالح العملاء وتجار فوري على حد سواء، حيث تتيح للعملاء دفع جميع خدمات فوري التى تتعدى ال ٥٠٠ خدمة فى مختلف المجالات بالكروت البنكية بالإضافة الى دفع مشتريات البضائع المختلفة من تجار فوري، كما تقدم حوافز لتجارها لتشجيعهم على استخدام هذه الخدمة.





من جهته، أكد تامر الشامي، رئيس قطاع المبيعات لشركة فوري، أن هذه الخطوة تتماشى مع السياسة العامة للدولة للحد من التعاملات النقدية ولاسيما فى ظل الظروف الحاليّة التى تمر بها البلاد و أيضا تعزز مبدأ الشمول المالي لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية كبديل آمن عن تداول الكاش فى التعاملات اليومية.





وأضاف الشامي، أن خدمة المدفوعات عن طريق الكروت البنكية تتيح الحصول على خدمات فوري المتعددة من التجار باستخدام جميع أنواع كروت الدفع من البنوك العاملة فى مصر سواء كانت كروت إئتمان أو كروت الخصم المباشر وتشمل أيضاً كروت شبكة الدفع الإلكترونية المصرية في خطوة تهدف إلى تشجيع نقاط البيع التابعة لفوري والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية لقبول التعاملات بالكروت البنكية فى كل المدفوعات و المشتريات.



