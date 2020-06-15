الديهي يكشف مفاجأة سيعلنها أردوغان في 2023

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
طالب الإعلامي نشأت الديهي، الإعلام بالانتباه لما سيتم الإعلان عنه في أكتوبر 2023 بإعلان تركيا الكبرى، أو الإمبراطورية العثمانية الجديدة بعد 100 عام من اتفاقية لوزان التي قام بتوقيعها القوميين.

وكشف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين،إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعد لإعلان عودة الامبراطورية العثمانية الجديدة في أكتوبر 2023، وفقًا لمصادر موثقة داخل مراكز الدراسات التركية والأوروبية.

ولفت "الديهي"، إلى أن الاحتلال العثماني كان ممتد في جميع الدول العربية في القرن الثالث عشر، والأن هناك احتلال تركي للعراق وسوريا وليبيا والصومال وقبرص وقطر، وفي طريقه لاحتلال اليمن، ودخل مصر في عهد مرسي، ودعم الإخوان والآن أنشا لهم أبواق إعلامية ليدافعوا عنه من خلالها، معقبًا: "عايزين ياخدوا مصر.. فشر أخد بالجزمة هو والإخوان".

وأكد أن خطة "أردوغان"، للتوسع تسير على قدم وساق ونحن في سُبات عميق.

وفي سياق أخر قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن مبادرة إعلان القاهرة حول ليبيا هدفها استقلال وسلامة الأراضي الليبية، مشيرا إلى أن الجيش الليبي يتصدى لهجوم كبير من الميليشيات الإرهابية في مدينة سرت.

وأضاف "المسماري"، خلال تصريحات صحفية، أن جريمة اختطاف العمال المصريين جريمة تضم إلى جرائم أرودغان في ترهونة، مشيرا إلى أنه سيتم إحالة كافة الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها الميليشيات وأردوغان إلى القضاء الليبي والدولي.

ونوه إلى أنه من الصعب إقامة لقاء من المشير خليفة حفتر والسراج خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الجيش الليبي يمتلك معنويات عالية وقادر على مواصلة القتال.

وتابع: "المصريون المختطفون عمالة برئية ليس لها علاقة بما يحدث في ليبيا وتدفع ثمن دعم الدولة المصرية للجيش الليبي"، مشيرا إلى أنه تم تحديد مكان اختطاف العمال المصريين بمقر تابع لميلشيا الحزم في مصراتة.

وتوقع أن يكون عدد العمال المصريين المختطفين يتراوح ما بين 19 إلى 22 شخصا، معقبا: "مش عارفين هناك أشخاص أخرى أم لا".

وحول تواجد القوات التركية في ليبيا قال "منذ شهر تراوح عدد الجنود الأتراك في ليبيا ما بين 1500 إلى ألفين عسكري، فضلا عن طائرات مسيرة وقوات من سلاح المدفعية وفرقاطات حربية ومنظومة دفاع جوي".

وأكد أن الوضع في مدينة برقة التي تضم بعض عناصر العمالة المصرية آمن، معربا عن اعتذاره للشعب المصري عن أفعال ميلشيات الوفاق التي تتلقى أوامرها من أردوغان.

وفي وقت سابق، أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مبادرة إعلان القاهرة حول ليبيا تدعو إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من الاثنين 8 يونيو، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف".

كما تهدف المبادرة إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث، في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

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