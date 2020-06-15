جيش الاحتلال: إطلاق قذيفة صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه جنوبي إسرائيل. 

وقال جيش الاحتلال: إنه "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، مضيفا أنه "تم تفعيل الإنذار في تطبيق الجبهة الداخلية وفي منطقة مفتوحة فقط"، فيما لم يتم الإفصاح عما إذا كانت القذيفة قد سقطت بالفعل".

ولكن الإذاعة الإسرائيلية، قالت: إن "القذيفة الصاروخية سقطت في منطقة مفتوحة في تجمع أشكول الإسرائيلي في غلاف قطاع غزة، دون التسبب بأضرار أو إصابات".

ولم تعلن أي منظمة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة الصاروخية، وهذه هي المرة الأولى منذ أسابيع التي تعلن فيها إسرائيل عن إطلاق قذيفة صاروخية من غزة.

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