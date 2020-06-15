"كان بيستحمي في النيل".. لغز مصرع شاب غرقا في العياط

"كان بيستحمي في النيل وغرق".. هذا ما كشفته معاينة أجهزة الأمن بالجيزة، إذ تبين أن الشاب الذي لقى مصرعه غرقا بمياه النيل بمركز العياط، كان يستحم بالنيل ولقى مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة.





كانت نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة في انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا، بمياه النيل بمركز العياط، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بمصرع شاب غرقا بمياه النيل بمركز العياط، جنوب المحافظة.





بدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري، كما انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة العياط برئاسة الرائد عادل طلبة والنقيب باسم هنداوي، معاوني مباحث المركز، وكشفت المعاينة الأولية عن مصرع الشاب " إسلام محمد"، مقيم بقرية ميت القائد غرقا بنهر النيل.





وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.





اقرأ أيضا...





مقطع فيديو آثار غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك خلال الساعات الماضية، تضمن محتواه قيام شاب بتعذيب كلبا، بطريقة سادية ووحشية، بالشارع وسط المارة، بحي العجوزة، وسط محافظة الجيزة، حيث ربط سلسلة حديدية حول رقبة الكلب، وركله بقدمة عدة مرات، ما أحدث إصابته بنزيف بالرقبة وجروح وكدمات متفرقة.





أجهزة الأمن بوزارة الداخلية رصدت مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية الشخص الذي ظهر وهو يعذب الكلب بطريقة وحشية، وتبين أنه جامع قمامة، وتم تحديد مكانه بشارع الفالوجا، بمنطقة العجوزة، وسط المحافظة.





وأُعدت مأمورية برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة الدقي والعجوزة، تنسيقا مع ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، وتمكنت من القبض عليه واقتياده إلى ديوان القسم، وبمناقشته أقر خلال التحقيقات أمام العقيد أيمن الجيار مأمور القسم، بارتكابه الواقعة، دون تبرير لذلك.. "عادي يعني محصلش حاجة لما ضربت الكلب".



