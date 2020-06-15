موقف صلاح النهائي من المشاركة أمام إيفرتون

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم عن موقف نجمنا المصري محمد صلاح من المشاركة أمام إيفرتون يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.





وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم أن محمد صلاح بات جاهزا لخوض مباراة إيفرتون بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.





وأشارت الصحيفة إلى أن روبرتسون الظهير الأيسر والجناح محمد صلاح شاركا في مباراة ودية اليوم الإثنين، وهو ما يعني جاهزية الثنائي لديربي الميرسياسيد المقرر إقامته يوم الأحد القادم.





ويعتلي محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي نادي ليفربول هذا الموسم بعدما سجل 20 هدفا وصنع 6 تمريرات حاسمة لزملائه.



