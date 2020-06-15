الدوري الانجليزي يستعد للظهور للنور من جديد

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
يستعد الدوري الإنجليزي الممتاز يستعد لاستئناف فعالياته، في الايام القادمة بعد قرار عودة البطولة من جديد بعد ايقاف طويل بسبب فيروس كورونا.

وتستأنف فعاليات الدوري الإنجليزي هذا الاسبوع بعد توقفه منذ مارس الماضي بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد... ليفربول يمكنه قريبا أن يحتفل بلقبه الأول في الدوري الممتاز منذ ثلاثين عاما، لكن يتحتم على مانشستر سيتي الوصيف أن يتجنب الهزيمة أمام ارسنال بعد غد الأربعاء حتى لا يهدي اللقب مبكرا إلى ليفربول لكن الأخير بوسعه أن يحقق اللقب بأقدام لاعبيه عندما يلاقي مضيفه إيفرتون يوم الأحد.

وتعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من خلال مباراة استون فيلا مع شيفيلد يونايتد يوم الأربعاء ، حيث يصارع إيفرتون من أجل البقاء في أول موسم له منذ فترة في دوري الممتاز.

من جانبه يمكن لبايرن ميونخ أن يتوج باللقب الثامن على التوالي في البوندسليجا عبر الفوز على ملعب مضيفه فيردر بريمن غدا الثلاثاء، وقد يكون التعادل أو حتى الهزيمة كافيا للنادي البافاري للصعود إلى منصة التتويج لكن بشرط تعثر بوروسيا دورتموند الوصيف خلال مباراته أمام ماينز بعد غد الأربعاء، ولكن إذا لم يتحقق لبايرن مراده هذا الاسبوع فبإمكانه أن يحسم الأمر يوم السبت المقبل من خلال مباراته أمام ضيفه فرايبورج، لذا فهي مسألة وقت ليس أكثر.

بادربورن متذيل الترتيب قد يتأكد هبوطه للدرجة الثانية غدا الثلاثاء، حيث يمتلك الفريق فرصة ضعيفة للغاية للبقاء، لكن عليه أولا الفوز على ملعب يونيون برلين على أن تصب باقي النتائج في صالحه.

نهائي كأس إيطاليا يقام بعد غد الأربعاء حيث يلتقي يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نابولي في روما دون جماهير، ويعقب ذلك استئناف موسم دوري الدرجة الأولى الإيطالي يوم الأحد بمباراتي اتالانتا مع ساسولو وإنتر ميلان مع سامبدوريا، في خطوة تدعو إلى الارتياح في الدولة التي عانت كثيرا جراء أزمة فيروس كورونا.

ويحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعد غد الأربعاء مصير دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بعد توقف المسابقتين بفعل الجائحة.

ورجحت وسائل الإعلام أن يتم إقامة نسخة مصغرة من البطولتين بدلا من النسخة الاعتيادية، حيث ترشحت عدة مدن للاستضافة من بينها لشبونة البرتغالية وفيستفاليا الألمانية، كما قد يكشف اليويفا عن مصير البطولتين في موسم 2020 /2021 بجانب إمكانية تأكيد المدن المستضيفة ليورو 2020 التي تأجلت للعام المقبل بسبب كورونا

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