عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي
الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:56 م
علي نبوي
وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي الميريا الإسباني رسالة غامضة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.
ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"والله أنا خايف الاسبوع الجاي أبقى مديون ليهم بحاجه".
وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق إزالة اسم آل الشيخ من اللوحة الشرفية رؤساء النادي بعد الدخول في مناوشات مع مجلس إدارة الأهلي.
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كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب وزير الشباب والرياضة عن تحديد يوم ٢٠ يونيو الجاري لبدء النشاط التدريبي تمهيدا لعودة النشاط الرياضي الذي توقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.
وشدد الوزير على أنه تم تحديد يوم ٢٥ يوليو المقبل، لإتاحة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة الاتحاد المصري لكرة القدم وعودة الدوري المصري الممتاز.
وحضر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بوزارة الإعلام.
ويشهد المؤتمر الإعلان عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قبل عودة النشاط الرياضي.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرر فتح الأندية ومراكز الشباب 15 يونيو الجاري للموظفين، وسداد الاشتراكات السنوية للأعضاء والاستعداد لعودة النشاط تدريجيا أول يوليو المقبل.
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