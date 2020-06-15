خاص - حقيقة عرض بازل السويسري لضم مهاجم الأهلي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:00 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علي نبوي


كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي يتم تداولها في الساعات القليلة الماضية، عن تفاوض نادي بازل السويسري مع السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" :"ما يتردد ليس له أساس من الصحة، لا يوجد أي تفاوض بين بادجي والنادي السويسري".

وأضاف :"بادجي مرتبط بعقد مع النادي الأهلي، والنادي لم يتلقى أي عروض من أي ناد لضمه".

وتابع :"الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر يتمسك باستمرار المهاجم السنغالي، فلقد تعاقدنا معه في يناير الماضي، بناء على طلب فايلر ومن الصعب رحيله".

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