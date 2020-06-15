رسميا.. وزير الرياضة يعلن عودة الدوري (فيديو)

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:58 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن عودة الدوري المصري الفترة المقبلة، وذلك عقب دراسة شاملة مع كل مؤسسات الدولة وفقا لمعايير طبية أجروها خلال الفترة الماضية.

وقال "صبحي"، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنبن إن الوزارة عكفت منذ اليوم الأول لتوقف النشاط على دراسة كل السيناريوهات وتم تشكيل لجنة طبية، مشيرا إلى أن كل الاعتبارات تم وضعها في الحسبان عند مناقشة أزمة توقف النشاط الرياضة وتم الاجتماع مع اللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات.

   

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الفترة من 15 إلى 30 يونيو فرصة للأندية للتدريب على الإجراءات الوقائية مع وجود دليل استرشادي لكل اتحاد لتطبيقه الفترة المقبلة مؤكدا أنه تابع الإجراءات وأنها تسير بشكل جيد.

وأردف أن كرة القدم لها وضع خاص وسيبدأ التدريب 20 يونيو على أن يعود المنافسات يوم 25 يوليو حسب ترتيبات الاتحاد المصري لكرة القدم مع وجود مرونة لأي تعديلات وفقا للحالة العامة لتطور الأزمة وعلى اتحاد الكرة أن يعمل على تنفيذ قرار عودة الدوري من الآن وتنظيم الجدول وترتيب أوراقه بناء على القرار.

ونوه الوزير إلى أن هناك مكان للعزل وسيتم إغلاق المطاعم حتى نهاية الشهر الجاري مشيرا إلى تقسيم الرياضات إلى أنواع تلامسية وغير تلامسية مع وجود خطة لكل فرع ومواعيد محددة.

وأوضح صبحي أن الفترة من 1 يوليو وحتى منتصف الشهر سيتم تجربة إجراءات فتح المراكز الصحية والجيم على أن تبدأ عملها بصورة طبيعية 15 يوليو.

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