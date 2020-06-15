دنيا المصري برفقة زوجها عبر "انستجرام"

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تحرص الفنانة دنيا المصري بالتفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية ، حيث قامت دنيا منذ قليل بنشر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير 'انستجرام'.



وظهرت دنيا بالصورة برفقة زوجها ، وعلقت على الصورة قائلة : كنا صغيرين أوي.



وسرعان من تفاعل الكثير من محبيها مع الصورة ، وانهالت الكثير من التعليقات ومن أبرزها " كنتي قمر يا دودو ، ملكة الجمال " وغيرها من التعليقات.



ويذكر أن آخر أعمال دنيا المصري، مسلسل "البيت الكبير الجزء الثاني"، وتدور أحداثة حول مشكلة الارث، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد بدير ومجدي كامل ولوسي ريم هلال، والمسلسل من إخراج محمد النقلي.