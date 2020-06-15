نشأت الديهي يكشف ما تصر عليه مصر في مفاوضات سد النهضة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزارة الري المصرية غير متفائلة بمفاوضات سد النهضة، مشددًا على أن هناك مراوغات من الجانب الإثيوبي منذ اليوم الأول للمفاوضات.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن هناك اجتماع عُقد اليوم عبر "سكايب" بين وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة، وهو الاجتماع الخامس بهذه الجولة من المفاوضات.

ولفت إلى إن الإثيوبي يواصل التعنت الشديد غير المسبوق وغير المبرر فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، مضيفا أن مصر تُصر على أن يكون هناك صيغة إلزامية قانونية حال التوصل لاتفاق، وأن يكون هناك مرجعية حال حدوث نزاع بين الأطراف، وأن يكون هناك اتفاق وأسس وسيناريوهات حول كمية المياه المخزنة خلف سد النهضة خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد والشح المائي، وهو شاغر مصري هام جدًا.

وفي سياق متصل، قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر ستضطر إلى بحث خيارات سياسية أخرى، في حال تعنت إثيوبيا وتهربها من التفاوض للتوصل إلى حلول في أزمة «سد النهضة».

وأضاف «شكري»، خلال تصريحات صحفية على هامش ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان «الدبلوماسية المصرية نجاحات مستمرة في مواجهة أزمات متواصلة» بمقر وزارة الخارجية، الاثنين، أن «مصر لن تفرط في أي حق من حقوقها المائية في أزمة سد النهضة»، مشيرا إلى أنها ستبحث كل الخيارات السياسية لمنع إثيوبيا من اتخاذ إجراءات أحادية في القضية قد تؤدي إلى حرمان مصر من حقوقها المائية.

وأوضح أن «مصر التزمت بنهج التفاوض مع الجانب الإثيوبي وتحلت بنوايا صادقة للتوصل لاتفاق منصف للطرفين، لكن تعنت إثيوبيا وتهربها من التفاوض سيضطر مصر للبحث عن خيارات سياسية أخرى».

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