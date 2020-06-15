شاهد.. الإمارات تدعم 3 دول بمساعدات طبية لمواجهة كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:38 م
بوابة الفجر
وكالات

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، 3 طائرات مساعدات إلى 3 دول لدعمها بالإمدادات الطبية وأجهزة الفحص في مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، في إطار توجيهات قيادة الإمارات بضرورة تقديم الدعم العاجل في المجال الصحي للدول الشقيقة والصديقة.

وكان من ضمن تلك المساعدات 12,4 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص تم إرسالها إلى الأردن، ومن المقرر أن يستفيد منها أكثر من 12 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وقال سفير الإمارات لدى الأردن أحمد علي البلوشي: إن "ما يجمع بين دولة الإمارات والأردن هو علاقة أخوة حقيقية راسخة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشعبية".

وفي السياق ذاته، أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 8 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا، لدعمها في الحد من تفشي فيروس كورونا، وسيستفيد منها أكثر من 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وقال سفير الإمارات لدى كولومبيا سالم راشد العويس: إن "الإمارات تحرص في ظل سياسة التعاون والتضامن التي تنتهجها على تنمية وتطوير علاقاتها مع العديد من دول العالم، وأنه بالرغم من بعد المسافات بين البلدين فإن العلاقات الثنائية شهدت تطوراً ملحوظاً في جميع الجوانب، ويأتي إرسال المساعدات الطبية اليوم ليؤكد على متانة العلاقات".

وكانت الإمارات، قد أرسلت في يوم 8 إبريل الماضي، 10 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا لمساعدتها في الحد من انتشار الفيروس، واستفاد منها أكثر من 10 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، كما تم إجلاء 63 مواطنا كولومبيا من الإمارات.

ولمساعدة جمهورية الدومينكان على مواجهة فيروس كورونا، أرسلت الإمارات إليها طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية لتوفير الوقاية والحماية الشخصية للعاملين في القطاع الطبي بها، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لدعم جهودهم في مواجهة فيروس كورونا.

وقال سفير الإمارات لدى جمهورية كوبا السفير غير المقيم لدى جمهورية الدومينكان بدر عبدالله سعيد المطروشي: "انطلاقاً من الدور الريادي والإنساني للإمارات في تقديم المساعدات في أوقات الأزمات وتسخير جميع الإمكانيات؛ لمساعدة الدول تم إرسال طائرة مساعدات تحتوي على المستلزمات الطبية العاجلة اللازمة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، ومساعدة العاملين في القطاع الطبي في الدومينكان على القيام بدورهم بشكل أفضل".

ويذكر أن الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 935 طناً من المساعدات لأكثر من 66 دولة، استفاد منها نحو 935 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.

شاهد.. الإمارات تدعم 3 دول بمساعدات طبية لمواجهة كورونا
شاهد.. الإمارات تدعم 3 دول بمساعدات طبية لمواجهة كورونا
شاهد.. الإمارات تدعم 3 دول بمساعدات طبية لمواجهة كورونا
شاهد.. الإمارات تدعم 3 دول بمساعدات طبية لمواجهة كورونا
شاهد.. الإمارات تدعم 3 دول بمساعدات طبية لمواجهة كورونا
شاهد.. الإمارات تدعم 3 دول بمساعدات طبية لمواجهة كورونا
شاهد.. الإمارات تدعم 3 دول بمساعدات طبية لمواجهة كورونا
شاهد.. الإمارات تدعم 3 دول بمساعدات طبية لمواجهة كورونا

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