خاص.. الإنتاج الحربي عن استئناف الدوري: نحن مع قرار الدولة

تحدث خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي عن استئناف النشاط الرياضي والدوري المصري خلال الفترة المقبلة وذلك بعد قرارات وزارة الشباب والرياضة.





وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن عودة النشاط التدريبي في الأندية بداية من 20 يوليو المقبل، بينما أتاحت الوزارة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة اتحاد كرة القدم من 25 يوليو 2020.





وقال مهدي في تصريحات خاصة ل ـ"الفجر الرياضي " : "نحن مع استكمال الدوري المصري، ولكن هناك شروط يجب توافرها من أجل سلامة الجميع وأيضاً لعدم وجود خسائر مادية كبرى للأندية".





وأضاف: "في النهاية نحن مع الدول اي كان القرار، ونسعى للحفاظ على الكرة المصرية والنشاط الرياضي".





ويحتل نادي الإنتاج الحربي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة.











