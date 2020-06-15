نادين نسيب تخطف قلوب محبيها بهذه الإطلالة

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تحرص الفنانة نادين نسيب التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية ، فقامت نادين منذ قليل بمشاركك متابعيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" .



وظهرت نادين بالصورة من داخل سيارتها ، وعلقت على الصورة قائلة "لا أعرف قواعد النجاح ولكن أعرف أهم قاعدة للفشل 'إرضاء كل الناس'" .



وعلي صعيد آخر ، تغيبت نادين نجيم عن السباق الرمضاني بسبب تعطل تصوير مسلسلها 2020 بسبب الأزمة التي اجتاحت العالم العربي بسبب فيروس كورونا.



وتواصل نادين تصوير مسلسل “2020” كتابة جابر وبلال شحادات، ويجمع مجدداً النجمين نادين نجيم وقصي خولي والمخرج اللبناني فيليب أسمر ومن انتاج الصبّاح أخوان.

