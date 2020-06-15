فرنسا تنتقد التدخل التركي في ليبيا





نددت فرنسا، اليوم الإثنين، بأي تدخل خارجي في ليبيا، مختصة بالذكر في هذا الإطار الدعم التركي المتزايد لحكومة الوفاق في طرابلس، وقالت وزراة الخارجية: "هذا غير مقبول ولابد أن ينتهي".





وكانت الرئاسة الفرنسية، قد نددت يوم أمس الأحد، بالتدخلات التركية "غير المقبولة" في ليبيا، مشددة على أنها "عدوانية ولن نصمت عليها"، ووصفت سياسة تركيا في ليبيا بـ"أكثر عدوانية وتصلبا" مع نشر 7 سفن لها قبالة سواحل ليبيا وانتهاك الحظر المفروض على التسليح.





وتدعم تركيا ما يعرف بـ"حكومة الوفاق" غير الدستورية برئاسة فايز السراج، بالسلاح والمرتزقة السوريين في ليبيا وهو ما يرفضه الجانب الروسي.





وشددت الرئاسة الفرنسية على أن باريس "لا يمكنها السماح بذلك"، لافتة إلى أنها "سياسة أكثر عدوانية وتصلبا من قبل تركيا مع نشر سبع سفن قبالة ليبيا وانتهاك الحظر المفروض على التسليح".





وأضافت الرئاسة الفرنسية أنّ "الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي، ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك".





وأوضحت أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون تباحث بهذا الشأن خلال الأسبوع الحالي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب "وستجري مباحثات خصوصا خلال الأسابيع المقبلة مع شركاء حلف شمال الأطلسي المنخرطين ميدانياً".



