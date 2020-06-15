خاص.. طلائع الجيش عن قرار استئناف الدوري: لا تعليق









رفض أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش التعليق على قرار استئناف النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة المقبلة.





وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن عودة النشاط التدريبي في الأندية بداية من 20 يوليو المقبل، بينما أتاحت الوزارة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة اتحاد كرة القدم من 25 يوليو 2020.





وقال مدير الكرة بنادي طلائع الجيش في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : "لا تعليق على قرارات وزارة الشباب والرياضة، وسنرى مع المدير الفني كيفية تجهيز الفريق من أجل عودة الدوري".





وكان أحمد المهدي قد صرح بالأمس عبر قناة أون سبورت، بإنه يرفض استئناف الدوري المصري في هذا التوقيت، وتسأل كيف تعود كرة القدم في ذروة فيروس كورونا وتزايد أعداد الإصابات ؟".





ويحتل نادي طلائع الجيش المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.



