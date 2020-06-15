أصالة تتخطى حاجز الـ 2 مليون مشاهدة بأغنيتها الجديدة "جتني مكسور"

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:57 م
أصالة
أصالة
فايقة محمد عادل
تخطت أغنية "جيتني مكسور" للفنانة أصالة اثنين مليون مشاهدة بعد يومين من عرضها عبر قناتها الرسمية علي اليوتيوب ، وقد أعربت أصالة عن سعادتها بذلك ، حيث نشرت كوبليه من الأغنية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وعلقت قائلة : أغني جيتني مكسور تتخطي 2 مليون مشاهدة علي اليوتيوب في 48 ساعة فقط ، يمكنكم مشاهدة الڤيديو الخاص بالأغنية من الرابط في البايو من خيال صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة .

أغنية "جيتني مكسور" من كلمات صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمى، توزيع سيروس.

وتقول كلمات الأغنية
" جيتني مكسور يوم الوقت جابك، لا تعذر لي وخلك فى عذابك
كل شى فى نظرة عيوني تغير،مايفيدك شي وارجع فى غيابك
انت لو حبيت غيري شيء عادي، مايهمه القلب بُعدك أو بُعادي
وانت لو تدري عن الي فى خفوقي، كان ما فكرت ترحل عن بلادي

وتستعد النجمة أصالة، لإطلاق أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة، تحمل اسم "الحب والسلام" من كلمات وألحان محمد رحيم، وتحمل الأغنية عددا من الأفكار والمعاني والرسائل، وهي أن الانسان أساس كل شىء في الحياة كالنجاح والصبر والسعادة وهو من في يده يجعل أرض الله جنة في حين تعامل مع غيره بالحب فسيعم السلام على الجميع.

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