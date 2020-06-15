ضمن سلسلة لقاءات مركز السينما العربية.. أندرو محسن يحاور المخرج الفائز بـأسد المستقبل أمجد أبو العلاء

بعد أن نجح العام الماضي في لفت الأنظار على صناعة السينما السودانية، يحاور الناقد المصري أندرو محسن المخرج السوداني الفائز بجائزة أسد المستقبل في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي أمجد أبو العلاء، وهذا ضمن سلسلة لقاءات مركز السينما العربية على انستغرام، ومن المقرر إجراء اللقاء يوم الخميس 18 يونيو/حزيران 6 مساءً بتوقيت غرينتش عبر الصفحة الرسمية لـمركز السينما العربية على انستغرام.

موعد الحلقة الرابعة من لقاءات مركز السينما العربية بتوقيت الدول العربية:

مصر والسودان: 8 مساءً

الإمارات: 10 مساءً

تونس: 7 مساءً

المغرب: 6 مساءً

السعودية وفلسطين ولبنان والأردن والكويت: 9 مساءً

لقاءات مركز السينما العربية سلسلة أسبوعية، يتولى فيها أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية إجراء حوارات مع صُناع السينما الدوليين، وسوف تكون هذه اللقاءات متاحة بترجمة للعربية أو الإنكليزية على صفحات مركز السينما العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني acc.film.

أمجد أبو العلاء مخرج ومنتج سوداني، استطاع لفت أنظار العالم بفيلمه الروائي الأول ستموت في العشرين، الذي فاز بـجائزة أسد المستقبل في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، بالإضافة إلى مؤسسة أدفنتاج باعتباره الفيلم الأفريقي الأكثر تأثيراً في المهرجان، كما حصل على جائزة النجمة الذهبية لأفضل فيلم روائيطويل بعد العرض العالمي الأول له في العالم العربي عبر مهرجان الجونة السينمائي. مسيرة أبو العلاء تشمل عدداً من الأفلام القصيرة الفائزة بالجوائز أيضاً، من بينها تينا، وقهوة وبرتقال، وريش الطيور، بالإضافةإلىستوديوالذيأشرف عليه المخرج الإيراني الكبير الراحل عباس كيارستمي.

أندرو محسن ناقد ومبرمج مصري، يكتب النقد بصفة منتظمة في عدة دوريات ومواقع، منهامجلة الفيلم وموقع في الفن.يعد أندرو أيضاً مبرمج أفلام دول أوروبا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالإضافة لإدارته لمسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة في المهرجان ومشاركته في لجنة اختيار الأفلام لثلاث دورات. أندرو أيضاً هو المدير الفني لـمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأةوالسابق لـمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، وهو عضو فيجمعية نقاد السينما المصريين،كما شارك كعضو لجنة تحكيم في عدة مهرجانات منهاالجونة، وطنجة للفيلم الوطني، وطرابلسوالأقصر.

مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام تأسست في 2015 على يد MAD Solutions بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات، كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.

وقد أطلق مركز السينما العربية، دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنكليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.