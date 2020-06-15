كريم حمادة يضع عدة نصائح للتدريبات الرياضية داخل المنزل.. تعرف عليها

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:15 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

وضع المدرب والفنان الصاعد كريم عبيد، عدة نصائح للتدريبات الرياضية داخل المنزل حتي تكون ضمن الإجراءات الاحترازية في زمن الكورونا:

 

يجب ممارسه التدريبات الهوائية التي تحسن وظائف الجهاز الدوري التنفسي .

 

الاستمرار في التدريب بالاحمال يحسن وظائف الجسم ويقوي المناعة.

 

التدريبات يمكن ممارستها في المنزل وذلك حرصا علي سلامتك.

 

الحفاظ علي الانظمه الغذائيه حتي لتفادي اضرار السمنه.

 

التعرض لأشعة الشمس يوميا يزيد من فيتامين د الذي يحسن المناعة.

 

عمل تحاليل صوره دم كامل كل شهر للتأكد من وظائف الجسم الداخلية.

 

لا ينصح بالتدريبات الشاقة في حاله تعرض الشخص للضغط النفسي او المجهود الذهني لتأثيره السلبي على جسم الإنسان مما يودي لضعف مناعة الجسم.

 

أكل الخضروات والفاكهة كثيرا لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات.

 

من ناحية أخري يستعد المدرب والفنان الصاعد كريم حمادة عبيد للظهور في عدد من الأعمال السينمائية قريبًا.

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