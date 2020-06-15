رامي جمال عن إليسا: صديقتي الجدعة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:03 م
اليسا
اليسا
فايقة محمد عادل
شارك الفنان رامي جمال متابعيه بصورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " انستجرام" .

وظهر يالصورة برفقة إليسا وعلق على الصورة قائلاً : صديقتي الجدعة والفنانة اللي بحب إحساسها ، ومستني ألبومها وغنوتها جدا.

وسرعان ما تفاعل الكثير مع الصورة وتعددت التعليقات منها "عسل عسل "

يذكر أن رامي طرح مؤخرًا أغنية "سقف" ، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي. وهي من ضمن ألبوم " أنا لوحدي "، واشتمل الألبوم على 14 أغنية وهم ما غيرتش، فاهماني، استغنيت، بيهم كلهم، مش ملاحظ حاجة، مين غيرك في القلب، فكرة المتساب، أنا لوحدي، سقف، اللى مشيوا، أدف يا مراكبي، مش دلوقت، لقلبك سلام، عيونك خطر.

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