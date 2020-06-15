خاص - حلمي طولان: أهلاً وسهلاً بالدوري ولكن المنطق كان يقول الإلغاء

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:10 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
أعرب حلمي طولان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي إنبي عن ترحيبه بقرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستئناف النشاط الرياضي في مصر، وعودة التدريبات لفرق الدوري الممتاز.


وقال طولان في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي": اهلاً وسهلاً باستئناف بطولة الدوري ولكن لابد على اتحاد الكرة منح الأندية فترة إعداد من ستة إلى ثمانية أسابيع من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد، لأننا سنلعب موسم ونصف بشكل متصل".


واضاف: "رأينا جميعاً لاعبي الدوري الألماني يتعرضون للإصابة فور إستئناف البطولة، بالرغم من الإمكانيات الكبيرة تلذي يتمتع بها اللاعبين في ألمانيا، اغلبهم يمتلك صالة بدنية وحديقة في منزله".


وتابع: المنطق كان يقول إلغاء البطولة بشكل نهائي ،وبدء الاستعداد للموسم الجديد، وستكون اعداد إصابات كورونا بشكل أقل، نحن الآن في فترة الذروة، والدولة بجميع مؤسساتها حريصة كل الحرص على مواطنيها".


واختتم حديثه قائلاً : لو كان القرار بيدي كنت قمت بإلغاء الدوري وبدء الإستعداد للموسم الجديد في الشهر المقبل".

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