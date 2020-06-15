الصحة تكشف حجم المخزون الاستراتيجي للدم (فيديو)
الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:11 م
منى صموئيل
قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، انه من بدء ظهور جائحة الكورونا مخزون الدم أمن، ومع اشتداد الحالات وزيادتها بدأ بنك الدم زيادة المخزون الأستراتيجي الخاص به.
وأضاف خلال فيديو بثته وزارة الصحة والسكان خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قدرنا نعدي فترة شهر رمضان من غير أي ازمات، مشيرا أن مصر من البلاد القليلة على مستوى العالم التي لا تعاني من خدمات نقل الدم حتى خلال الشهور الماضية، وفي طريقنا لتخزين مخزون استراتيجي للتأمين خلال الفترة القادمة.
وناشد مدير عام خدمات نقل الدم القومية، المواطنين للتبرع بالدم خلال المراكز الخاصة بخدمات نقل الدم القومية، لضمان وصول الدم لمستحقيه، مشيرا ان خدمات الدم القومية تقدم خدماتها لمرضى انيميا البحر المتوسط ومرضى الهيموفيليا، بصورة مجانية كاملة، كما توفر احتياجات المستشفيات الحكومية من الدم مجانا.
وأشار "سراج الدين"، ان التجارب الأكلينيكية لسحب بلازما المتعافين وحقنها للمرضى تقدم ايضا لجميع الحالات بصورة مجانية.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى الأمس.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 91 حالة جديدة.
وقال المتحدث الرسمي: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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