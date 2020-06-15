نسرين طافش تعلن عن حملة 100 مليون

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أعلنت الفنانة التونسية نسرين عن انضمامها لحملة 100 مليون ، حيث شاركت جمهورها بڤيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وظهرت بالڤديو برفقة صديقها إسماعيل تمر تعلن عن حملة مائة مليون والتي تهدف لمساعدة المحتاجين في تونس ، وعلقت علي الڤيديو قائلة : قربت تخلص حملة 100 مليون يلي أطلقها الصديق إسماعيل تمر ، بتمني من الكل ما توقف هالحملة عنده ويلي بدو يعرف أي تفاصيل وحابب يساعد ويساهم بالحملة لنوقف جمب أهلنا بسوريا بعذه الظروف الصعبة الي عم يمرو فيها يتواصل مع إسماعيل علي انستجرام.



يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش، مسلسل "ختم النمر" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته مجموعة من نجوم الشباب منهم الفنان أحمد صلاح حسني ومريهان حسين وأسلام جمال، وعرض المسلسل خلال فصل الشتاء على أحدى القنوات الفضائية.

