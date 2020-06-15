عادل نصار.. صديق الطلبة ومكتشف علاج الإيدز والالتهاب الكبدي.. معلومات لا تعرفها عن عميد "علوم المنوفية"

عُرف بقربه من الطلبة، ودعمه لهم وسلاسة أسلوبه في الشرح وسهولة التعامل مع كل الفئات، وشعاره دائمًا: "أنا مع أي حاجة في صالح الطالب" لُقب بصديق الطلبة" واشتهر بخفة الدم والبشاشة الدائمة في وجه الجميع.





عن الدكتور عادل عبدالهادي عبدالرحمن نصار، عميد كلية العلوم جامعة المنوفية، نتحدث، حيث إنه أجرى العديد من الأبحاث العلمية المتميزة التي تم نشرها في مجلات عالمية أمريكية وأوروبية التي لها عوامل تاثر عالية، وأشرف على العديد من الرسائلة العلمية المختلفة، وقام بتحكيم العديد من الرسائل في مختلف الجامعات المصرية.

وتستعرض " الفجر " في السطور التالية معلومات وتفاصيل عن الدكتور عادل نصار وجاءت كالتالي:





- ولد عادل عبدالهادي عبدالرحمن نصار في 12 ديسمبر 1963م.

- أستاذ الكيمياء العضوية وعميد كلية علوم جامعة المنوفية.

- حصل على بكالوريوس علوم قسم الكيمياء بعلوم المنوفية 1986 "بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف".

- حصل على ماجستير في العلوم كيمياء "عضوية" بعلوم المنوفية 1990.

- حصل على دكتوراه كيمياء عضوية إشراف مشترك بين علوم المنوفية والدنمارك 1994.

- عُين معيد في شعبة العضوية بقسم الكيمياء بعلوم المنوفية.

- عُين مدرس مساعد عام 1990 وتم ترقيته إلى مدرس سنة 1994.

- وصل العميد لأستاذ مساعد سنه 2000 ثم واصل مسيرته من النجاح والترقية إلى أستاذ كيمياء عضوية بقسم الكيمياء بعلوم المنوفية سنة 2005.

- عُين رئيس قسم الكيمياء بعلوم المنوفية لمدة 6 سنوات ثم عين وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث لمدة سنة إلى أن أصبح عميد كلية العلوم جامعة المنوفية.

- أشرف على 159 رسائل علمية بجامعات المنوفية والإسكندريه والسويس والمنصورة وبنها منهم 98 رسالة ماجستير، و61 رسالة دكتوراه.

- قام بتحكيم 80 رسالة ماجستير بجامعات: "المنوفية – المنصورة – بنها – الزقازيق – طنطا – الاسكندرية – القاهرة – عين شمس – حلوان – الفيوم – الازهر بنين – الازهر بنات – بنات عين شمس – مدينة السادات – دمنهور".

- كما حكم 22 رسالة دكتوراه بجامعات: "المنوفية – قناة السويس – المنصورة – بنها – الزقازيق – طنطا – الاسكندرية – القاهرة – عين شمس".





- عضو بالجمعية المصرية للكيمياء غير المتجانسة الحلقة.

- عضو بهيئة تطوير العلوم اليابانية (JSPS) وممثل لجامعة المنوفية بالهيئة.

- عضو بنادى مؤسسة الكسندر فون همبولدت الالمانية (AVH).

- عضو بالمشروع المصرى الدانماركى (DANIDA) بين كلية العلوم – جامعة المنوفية وجامعة أودنز بالدانمارك لتخليق مشتقات دوائية جديدة مضادة لفيروس الالتهاب الكبدى الوبائي.

- عضو بوحدة تطوير الدراسات العليا والبحث العلمى بمركز تطوير الأداء الجامعى بجامعة المنوفية.





كما شغل عضو محكم في اللجان العلمية للترقيات لدرجة أستاذ مشارك وأستاذ التابعة لكل من المجلس الأعلى للجامعات – المركز القومي للبحوث – هيئة الرقابة الدوائية – هيئة المواد النووية – هيئة الطاقة الذرية – معهد بحوث البترول.





وعن المؤتمرات الدولية والدورات العلمية

- مؤتمر كيمياء النيوكليوزيدات واستخداماتها – معهد أورستيد – كوبنهاجن – الدانمارك.

- مؤتمر المنصورة الدولى للكيمياء التطبيقية.

- مؤتمر ابن سينا الدولي للكيمياء غير متجانسة الحلقة – جامعة عين شمس.

- المؤتمر الدولي للكيمياء العضوية التطبيقية – جامعة طوكيو باليابان.

- المؤتمر الدولي لكيمياء الكربوهيدرات الحديثة – جامعة كونستانس – ألمانيا.

- المؤتمر الدولي للكيمياء العضوية الطبية – جامعة طوكيو باليابان.

- دورة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس – جامعة المنوفية.

- مؤتمر ابن سينا الدولي للكيمياء غير متجانسة الحلقة – جامعة عين شمس – وتم تنظيمه في شرم الشيخ.

- المؤتمر الدولي لتحضير واكتشاف أدوية جديدة - قسم الكيمياء الطبية – كلية الصيدلة – جامعة أنتويربن ببلجيكا.

- المؤتمر الدولي العاشر- سيجما والدرش- لتحضير واكتشاف مركبات عضوية جديدة بمدينة اسبا – بلجيكا.

- المؤتمر الدولي الثالث – المصري الألماني – تحت رعاية مؤسسة الكندر فون همبولدت الألمانية – الإسماعيلية – مصر.

- مؤتمر ابن سينا الدولي للكيمياء غير متجانسة الحلقة – جامعة عين شمس – والذي نظم بالأقصر.

- المؤتمر الدولي الثالث – المصري الألماني – تحت رعاية مؤسسة ألكسندر فون همبولدت الألمانية – الإسماعيلية.

- المؤتمر الدولي بالمركز القومي للبحوث – تحت رعاية مؤسسة ألكسندر فون همبولدت الألمانية وهيئة تطوير العلوم اليابانية.

- مؤتمر ابن سينا الدولي للكيمياء غير متجانسة الحلقة – جامعة عين الزقازيق – ونظم بالغردقة.

- المؤتمر الدولي للميكروبيوم – تحت رعاية مؤسسة ألكسندر فون همبولدت الألمانية وهيئة تطوير العلوم اليابانية – الجونة – مصر.





عمل ونشر 170 بحثا في أرقى المجلات والدوريات العلمية الأمريكية والأوروبية، بالاشتراك مع أساتذة باحثين من "مصر، الدنمارك، ألمانيا، اليابان، الهند، واليمن".





وهدف الأبحاث العلمي يتلخص في النقاط التالية:

- "تحضير مشتقات جديدة للنيوكليوزيدات كمضادات جديدة لفيروس الايدز وكذلك الالتهاب الكبدى الوبائى B" ووجد أن لبعض هذه المركبات نتائج طيبة تستحق الدراسة والتطبيق.

- تخليق مشتقات كربوهيدراتية جديدة كمثبطات الإنزيمات .

- تخليق مشتقات الألفا الكربوهيدراتية المستخدمة في تخليق الجلايكوبيبتيدات والمضادات الحيوية.

- تخليق مشتقات البيتا الكربوهيدراتية والتي توجد في العديد من المنتجات الطبيعية وخصوصا في لب الجلايكون النيتروجيني للبروتينات الجلايكونية.

- استحداث طريقة اقتصادية وصديقة للبيئة وذلك باستخدام أشعة الميكروويف لتحضير المركبات العضوية الجديدة ويسمى هذا الفرع بالكيمياء النظيفة أو المصاحبة للبيئة.

- تخليق ودراسة النشاط البيولوجى كمضادات للفيروسات والميكروبات لمشتقات جديدة من الفا-استرات الاحماض الامينية والتى تتصل اما بحلقات اروماتية غير متجانسة (مثل تراى ازولوبيريميدين أو الأندازول) او متصلة بجزئ سكر (مثل ميثيل بيتا-د-ريبوفيورانوزايد أو الفا-د-مانوفيورانوزايد).