طارق العشري لـ"الفجر الرياضي": قرار استئناف الدوري غريب.. وسيكون هناك توابع سلبية على الأندية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
أحمد عصام


تحدث طارق العشري المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي عن موقف الفريق بعد قرارات وزارة الشباب والرياضة التي أعلنتها منذ قليل. 

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن عودة النشاط التدريبي في الأندية بداية من 20 يوليو المقبل، بينما أتاحت الوزارة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة اتحاد كرة القدم من 25 يوليو 2020. 

وقال طارق العشري في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : "نحن ضد استئناف الدوري هذا الموسم، لان استكماله سيتسبب في أزمات عديدة داخل الأندية، ونحتاج لفترة طويلة من الإعداد البدني والعودة في التدريبات مرة أخرى لخوض المباريات الرسمية".

وأضاف : "اتمنى إلغاء الموسم الجاري من الدوري وتحديد موعد لبداية الموسم الجديد في الفترة الحالية، وذلك من أجل إعطاء الأندية بعض الوقت لتجهيز اللاعبين بشكل صحيح".

ويواجه النادي المصري البورسعيدي أزمة بعد إيقافه عن التعاقدات لمدة فترتي قيد بداية من الميركاتو الشتوي الماضي وأيضاً في الصيف المقبل، بسبب أزمة لاعب النادي السابق الشيخ موكورو مع فريقه هلال الأُبيض. 

ويحتل النادي المصري المركز العاشر برصيد 20 نقطة من 16 مباراة في ترتيب الدوري، ولديه مباراة مؤجلة أمام الزمالك.

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طارق العشري المصري الدوري المصري

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