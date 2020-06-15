ريمون مقار عن سيمون: إنسانة ونجمة استثنائية

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حرص المنتج ريمون مقار، علي تهنئة الفنانة سيمون بعيد ميلادها بعد تعاونهم سويا في مسلسل "الاب الروحي".



وكتب ريمون، علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "النجمه سيمون عيد ميلادها النهارده تعاملت معها كمنتج فى الأب الروحى الجزء الثانى و مسلسل قيد عائلى قمه فى الاحترام و الاحتراف و الإنسانية كل سنه و انتى زى منتى مجامله و محترفه و إنسانه و موهوبه و قريبه من كل القلوب سيمون إنسانه و نجمه استثنائية".



مسلسل "الأب الروحي 2"، من بطولة سوسن بدر، أحمد عبدالعزيز، مريهان حسين، مي سليم، هادي الجيار، حسن حسني، جمال عبدالناصر، عزت أبو عوف، عبير صبري، راندا البحيري، إيهاب فهمي، محمد محمود عبدالعزيز، سيمون، محمد رياض، محمود الجندي، محمد نجاتي، وفاء سالم، محمود حجازي".





كما شارك في المسلسل كل من: "هند عبدالحليم، إيمان سلامة، لطفي لبيب، محمد مهران، محمد عز، أسماء جلال، محمود فارس، عايدة رياض، كارولين عزمي، أحمد جمال سعيد، الشحات مبروك، مهند حسني، سارة الشامي، باهر النويهي، عمر زكريا، إسلام شوقي، شريف البردويلي، غنوة محمد علي سليمان، غفران محمد، منى فاروق، عابد عناني، تأليف هاني سرحان، إنتاج فنون مصر، إخراج تامر حمزة".