مودريتش يبعث رسالة نارية لرونالدو

أعرب الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني عن رغبته في إنهاء مشواره في صفوف الملكي وأكد أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد الإسباني السابق واحد من أعظم اللاعبين في التاريخ.





وقال في تصريحات نقلتها صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية:"أنا واثق من أنه يمكنني اللعب على مستوى عالٍ لمدة عامين آخرين، أود أن أنهي مسيرتي في ريال مدريد لكن ذلك سيعتمد على موقف النادي".





وأضاف:"المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا ؟ أرى باريس سان جيرمان في حالة جيدة وأيضاً برشلونة وبايرن ميونخ كما يجب أن نكون حذرين مع أتلتيكو مدريد وكذلك من يتأهل بين مانشستر سيتي وريال مدريد".





وتابع:"كريستيانو رونالدو هو واحد من الأعظم في التاريخ، رونالدو يريد دائمًا الفوز، لقد حفزنا وجعلنا نتفاعل، لديه قلب كبير وهو مستعد دائمًا لمساعدة المحتاجين".





واختتم مودريتش تصريحاته قائلاً:" مبابي لديه كل شيء لكني من أجل تحقيق قفزة في الجودة والمستوى، يحتاج للذهاب إلى بطولة حيث لا يفوز فريقه بسهولة، أرى فينيسيوس يملك إمكانات كبيرة ويعجبني دي بروينج وسترلينج".



