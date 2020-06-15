مودريتش: أريد إنهاء مسيرتي في ريال مدريد

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:51 م
لوكا مودريتش
لوكا مودريتش
وكالات
أكد الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد أنه يرغب في إنهاء مسيرته داخل النادي الملكي.

وقال مودريتش: "أعلم أنني استطيع اللعب بأفضل مستوى لعامين آخرين، ثم سنرى بعد ذلك، أود إنهاء مسيرتي في الريال، لكن كل شيء يرجع للإدارة"، خلال مقابلة نشرتها الإثنين، صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية.

كما تحدث مودريتش عن زميله السابق في "الميرينغي"، لاعب يوفنتوس حالياً، كريستيانو رونالدو، مؤكداً أنه "ضمن أفضل اللاعبين في التاريخ"، وأن "الميرينغي" يفتقد أهدافه وشخصيته القوية.

وأضاف اللاعب الكرواتي: "يريد كريستيانو الفوز دائماً، لطالما حمسنا وحفز عزيمتنا، لديه قلب كبير، وهو مستعد دوماً لمساعدة من يحتاج المساعدة".

بالمثل، أشار إلى المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يرتدي قميص باريس سان جيرمان الفرنسي منذ 2018، مثنياً على أداءه، ومعترفاً في الوقت ذاته بأنه كي يتألق يحتاج "للذهاب إلى بطولة حيث يصعب تحقيق الفوز فيها".

كما أوضح أن والده أهداه حين كان صغيراً قميصاً لميلان، ووصف كل من فرانشيسكو توتي وأليساندرو ديل بييرو وأندريا بيرلو بأنهم اللاعبون الذين يروقون له في "الكالتشو".


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