لجنة التخطيط تحاول إقناع فايلر بعودة أزارو.. والمدرب يرد

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:52 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

استقر مسئولو النادي الأهلي منذ فترة على بيع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته.

واتخذ الأهلي قرار بيع أزارو بناءا على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي أكد أنه ليس في حاجة إلى خدمات اللاعب بالموسم القادم.

وحاولت لجنة التخطيط بالمارد الأحمر برئاسة محسن صالح إقناع فايلر خلال الأيام القليلة القادمة بعودة وليد أزارو مرة أخرى للفريق في نهاية الموسم ومنحه فرصة أخيرة.

وكان رد رينيه فايلر على طلب لجنة التخطيط صارم للغايه حيث أكد لهم أنه يرفض فكرة عودة أزارو نهائيا للفريق وأنه لا يحتاج له حاليا.

ويملك وليد أزارو العديد من العروض من أندية ترغب في ضمه في الميركاتو الصيفي القادم أبرزها نادي الشباب السعودي وبعض العروض من الدوري اليوناني والتركي.

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