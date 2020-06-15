'القومية للتوزيع' تشيد بجهود 'الوطنية للصحافة' في مواجهة كورونا
الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:47 م
ميسون أبو الحسن
أشادت الشركة القومية للتوزيع، ولجنة إدارة الأزمة، واللجان النقابية، وجميع العاملين بها، بجهود الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بالجهود المبذولة، والاهتمام بصحة وسلامة العاملين، وذلك بمتابعة الإجراءات الإحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد بداية من تشكيل لجان الأزمة، ومتابعة لحظية لحالات الاشتباه والإصابة بين العاملين بفيروس كورونا، وتوقيع بروتوكولات طبية مع مستشفيات ومراكز طبية لعلاج العاملين بالمؤسسات الصحفية، وكذلك تقديم دعم عاجل بمبلغ مائة ألف جنيه لشراء مستلزمات التطهير والتعقيم من وزارة الإنتاج الحربي.
وثمنت الشركة في بيان لها، الحرص على المتابعة اليومية، والتواصل الدائم مع رؤساء المؤسسات الصحفية، والاهتمام بتوفير العلاج ومواد التعقيم والتطهير.
وأكدت المؤسسة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية،من تعقيم وتبخير وتطهير، والتشديد على العاملين في ارتداء الكمامات، والتباعد في أماكن العمل، وتقليل العدد، واستخدام الكواشف على البوابات، وتقديم تقرير يومب للهيئة عن مستجدات الإصابة والاشتباة والمخالط بين العاملين.
وأوضحت الشركة القومية للتوزيع، أنها تثمن وتقدر حرص واهتمام الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيسها الكاتب الصحفي كرم جبر، مما كان له الأثر في بعث روح الإطمئنان ورفع الروح المعنوية للعاملين بالشركة.
وكانت قد أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أن عدد الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم عرضها على المستشفيات بمعرفة الهيئة، وحجز بعضها، وإجراء التحاليل والعزل المنزلي، بلغت 32 حالة من كافة المؤسسات "الأهرام 7 حالات – الأخبار 6 – دار التحرير 3 – دار المعارف 4 – دار الهلال 2 – الشركة القومية 2 – وكالة أنباء الشرق الأوسط (حالة واحدة) – روزاليوسف 7 حالات".
وقالت الهيئة في بيان سابق لها، إنها راجعت مع رؤساء المؤسسات ولجان الأزمة، إجراءات شراء أدوات التعقيم والتطهير بشكل يومي، وأوصت باستخدام أدوات التبخير في العنابر والأماكن المفتوحة، وتتلقى تقريرًا يوميّا بتطورات الموقف.
وأضافت الهيئة أنها على اتصال مستمر مع السادة رؤساء المؤسسات ولجان الأزمة في إيجاد أماكن لبعض الحالات في مستشفيات وزارة الصحة، وأشادت بجهودهم في هذا الشأن، وأكدت على ضرورة الالتزام بتنفيذ التعليمات الصادرة في هذا الشأن وهي:
1- التفتيش اليومي في كافة أماكن المؤسسة والتأكد من إجراءات التعقيم والتطهير، وإخطار رئيس مجلس الإدارة فوراً بأية ملاحظات أو سلبيات.
2- متابعة حالات الإصابة، والإعلان عنها بشفافية تامة ودون إخفاء لتنبيه العاملين بحقيقة الأوضاع، واقتراح أماكن الغلق الفوري ومدته وإجراءات التطهير والتعقيم، بعد تأمين الأماكن تماماً وقبل دخول العاملين إليها، وإخطار رئيس مجلس الإدارة بها على الفور، الذى يقوم بدوره بإخطار الهيئة والتنسيق معها.
3- متابعة الدخول لأماكن العمل، وعدم السماح بالدخول إلا بعد ارتداء الكمامة، وإجراء اختبار كشف الحرارة، والتطهير الشخصي للأفراد جميعاً دون استثناء قبل دخولهم.
4- إبداء الملاحظات لرئيس مجلس الإدارة حول مساحات التباعد الاجتماعي في أماكن العمل، وعدم السماح بالتقارب والاختلاط، والتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة حول الأعداد الضرورية فقط المطلوب تواجدها في أماكن العمل.
5- منع كل المخالطين للمصابين بفيروس كورونا من الدخول لأماكن العمل، ومنحهم أجازه إجبارية مدتها أسبوعين، وعدم السماح بعودتهم إلا بعد التأكد من سلامتهم.
6- تقديم أيه مقترحات أو ملاحظات أخرى لرئيس مجلس الإدارة في إطار الحرص التام على سلامة العاملين وتقليل فرص انتشار العدوى.
7- تتولى الإدارة الطبية بالمؤسسة متابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة بأماكن العزل.
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