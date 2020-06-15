رسميا.. واتساب تعلن عن خدمة دفع عبر تطبيقها

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:45 م
واتساب
واتساب
أعلنت واتساب عن إطلاق خدمة دفع عبر المحادثات في التطبيق، حيث انضمت الشركة إلى خدمات الدفع الإلكترونية العالمية بدعم من خدمة فيس بوك Facebook Pay، لتبدأ من البرازيل.

وبذلك تتيج واتساب للمستخدمين إرسال الأموال إلى الأصدقاء، أفراد العائلة، والدفع مقابل المشتريات والخدمات عبر متاجر فيس بوك بكل سهولة. وستبدأ الخدمة الجديدة من البرازيل التي تُعد من أهم الأسواق العالمية للشركة الأم، فيس بوك.

خدمة الدفع عبر واتساب ستكون مدعومة من خدمة Facebook Pay للشبكة الأم، بمعنى أنه يمكن استخدامها من خلال نفس المعلومات.

كما أنها مدعومة من عدة مؤسسات مالية وبنوك برازيلية، ليتمكن بذلك عملاء البنوك من استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهم بالخدمة.

تقول واتساب أن خدمة الدفع ستساعد نحو 10 مليون مشروع متناهي الصغر في البرازيل لتحسين مبيعاتهم خاصة بظل الأوضاع الحالية.

ستكون الخدمة محمية بخصائص مثل بصمة الأصبع ورمز PIN لضمان خصوصية المستخدم وعدم وصول أي شخص للمعلومات الخاصة به.

وبالحديث عن رسوم الخدمة، فإنها ستكون مجانية للمستخدمين في حال إرسال الأموال واستقبالهم من الأصدقاء أو أفراد العائلة، وكذلك عمليات الدفع لشراء المنتجات عبر متاجر فيس بوك، فيما ستكون هناك رسومًا مالية على أصحاب المتاجر والمشاريع عند استقبال الأموال كجزء من عملية التحويل.

ويذكر أن الخدمة بدأت بالوصول إلى مستخدمي واتساب في البرازيل كبداية لتوفيرها للمزيد من المستخدمين في المستقبل القريب.

وقد أعلنت واتساب مؤخرًا، عن نيتها إطلاق خدمة الدفع الإلكترونية في الهند منذ العام الماضي لكنها لم تطلقها هناك للآن.

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