ميدو يكشف عن "خناقة" مرتقبة في اتحاد الكرة

يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة بأن أزمة كبيرة ستكون في تصويت الأندية المقبل بسبب عدد اللاعبين في القائمة.





وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"خناقة تصويت الأندية اللي جاية هتعرفكوا ليه الأندية الكبيرة على قايمة ال ٣٠ لاعيب لانها بتديها قوة كبيرة خارقة للسيطرة على صوت الأندية الصغيرة بإعارة لاعبيها لهم".





وأضاف :"اهم نقاط الإصلاح لأي اتحاد كرة قادم هو النزول بقائمة الفرق ل ٢٥ لاعب فقط!!".





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وفي سياق متصل، علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعودة الأندية إلى التدريبات الجماعية يوم ٢٠ يونيو الجاري واستئناف مباريات الدوري الممتاز يوم ٢٥ يوليو الجاري.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"عودة الدوري خطوة إيجابية للغاية، وهي بمثابة عودة الحياة الرياضية لمجراها الطبيعي".





وتابع :"غدا سأتواجد في النادي للترتيب للفترة المقبلة وسنبدأ في الاتصالات باللاعبين للترتيب على كافة الأمور للمرحلة المقبلة".





وأكمل :"سأجري اتصالات مع رينيه فايلر للترتيب للفترة المقبلة ووضع خطة للعودة للتدريبات الجماعية".



