ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته عالميا في الأسبوع الثاني من يونيو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
ارتفعت أسعار النفط والمشتقات النفطية عالميا خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو الحالي مقارنة مع معدل أسعارها للأسبوع الأول من الشهر نفسه بحسب بيانات اعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين.

ووفق البيانات سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 4 .360 دولار للطن مقابل 1ر333 دولار في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 2 .8 بالمئة، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 360 دولارا للطن الى 7 .384 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9 .6 بالمئة.

وارتفع سعر الديزل من 3 .313 دولار للطن الى 6 .335 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1 .7 بالمئة، كما ارتفع سعر الكاز من 2 .292 دولار للطن الى 4 .315 دولار وبنسبة ارتفاع 9 .7 بالمئة.

وارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الثاني من شهر يونيو إلى 9 .227 دولار للطن مقارنة مع السعر المسجل في الأسبوع الأول من الشهر والبالغ 215 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 6 بالمئة.

من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر يونيو عند 335 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر مايو الماضي والذي بلغ 340 دولارا.

وكان سعر خام برنت قد ارتفع في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي إلى 4 .39 دولار للبرميل مقارنة مع سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 9 .37 دولار.

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