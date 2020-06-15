بسمة تشارك متابعيها بصورة لطفولتها

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:00 م
بسمة
بسمة
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة بسمة متابعيها بصورة في طفولتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .

وعلقت على الصورة قائلة :'طول عمري بموت الأكل ، ولكن الحظر خلي الموضوع يخرج عن السيطرة خلاص.

ولاقت الصورة الكثير من التعليقات منها تعليق ريم عبدالقادر وكتبت "طول عمرك قمر" .

شاركت بسمة في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "شاهد عيان" كما انضمت ، لأبطال فيلم " قبل الأربعين " والذي يجري له حالياً أختيار باقي الفنانين المشاركين في العمل وحين الانتهاء من هذه المرحلة وأزمه فيروس كورونا المستجد يليها مباشرة البدء في مرحلة التصوير.

يذكر أن فيلم "قبل الأربعين" بطولة داليا مصطفي ، بسمه ، هاله فاخر ، محمد علي رزق ، معتز هشام ، لبني ونس ، جميل برسوم وآخرين وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي لمالكها المنتج شادي صبره ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم ومستشار إعلامي حسام صلاح ومن سيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام .

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