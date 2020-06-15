بعد اقترابه من التجديد.. ماذا قدم حازم إمام مع الزمالك؟ (أرقام)

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:35 م
حازم إمام
حازم إمام
علاء خليف
اقترب حازم إمام نجم فريق الزمالك من تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل تمسك الإدارة بالإبقاء عليه في الموسم الجديد، كونه واحد من أبناء النادي ويمتلك إمكانيات فنية عالية وخبرات كبيرة.

وأكد حازم إمام في تصريحات تليفزيونية أنه سيعقد جلسة مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك لتجديد عقده بشكل رسمي الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن النادي يحتفظ بأبنائه دائمًا.

أرقام حازم إمام مع الزمالك
بدأ حازم إمام مشواره مع الزمالك موسم 2008 – 2009، وخاض مع الفريق الأبيض 159 مباراة في بطولة الدوري الممتاز، بإجمالي دقائق لعب فعلية 10581 دقيقة، وسجل 7 أهداف، وصنع 20 هدفًا، وحصل على 25 انذارًا وتعرض للطرد 3 مرات.

بينما شارك في 63 مباراة في البطولات الإفريقية (47 في دوري الأبطال – 15 في الكونفيدرالية – 1 بكأس السوبر الإفريقي)، سجل 4 أهداف فقط، وصنع أكثر من 6 أهداف، كما خاض 4 مباريات في البطولات العربية وسجل هدف وحيد.

كما خاض حازم إمام مع الزمالك في 19 مباراة بكأس مصر، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1461 دقيقة، وسجل 4 أهداف، وصنع 6 أهداف وحصل على 3 إنذارات، بينما شارك في مباراة وحيدة بكأس السوبر المصري، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

توج حازم إمام بعدة بطولات وألقاب مع الزمالك، حيث فاز بلقب الدوري الممتاز موسم 2014 – 2015، كما فاز مع الفريق بكأس مصر 5 مرات، وكأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وكأس السوبر المصري السعودي.

تخلل فترة تواجد حازم إمام داخل الزمالك إعارته للنادي الإتحاد السكندري في موسم 2016 – 2017، ولعب مع زعيم الثغر 21 مباراة في مختلف البطولات بإجمالي دقائق لعب فعلية 1533 دقيقة، وصنع هدف وحيد وحصل على إنذارين.

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