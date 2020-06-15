بصورة نادرة.. محمود حميدة يحيي ذكرى وفاة الراحل عزت أبو عوف

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أحيا الفنان محمود حميده ذكري وفاة الفنان الراحل عزت أبو عوف ، حيث نشر صورة تجمعها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وظهر محمود حميدة برفقة الراحل عزت أبو عوف في فترة شبابهما ، وعلق علي الصورة "زمان" .



يشار أن جدير بالذكر أن الفنان عزت أبو عوف، رحل عن عالمنا في الثلاثين من شهر يونيو عام 2018 ، بعد صراع مع المرض.



وفي سياق منفصل محمود حميدة، يشارك حاليا بفيلم الغسالة" تدور قصته حول عمر، الذي يحاول الاستعانة بها للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.



"الغسالة"، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، وهو فيلم كوميديا وخيال علمي يعود بالثنائي أحمد حاتم وهنا الزاهد إلى التعاون مجدداً بعد فيلم قصة حب (2019) الذي حقق نجاحاً في موسم عيد الحب وقت إطلاقه.