الأردن: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:21 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لافتة إلى وصول إجمالي عدد الإصابات إلى 979 حالة، موضحة أنها "سجلت 10 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة".

واتخذت وزارة الصحة إجراءات أخرى بالنسبة للأشخاص الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا في مواقع الحجر بمنطقة البحر الميت؛ حيث تم إنشاء موقع خاص لعزلهم في مستشفى مصغر يتلقون فيه الرعاية الصحية اللازمة، وقد بلغ عددهم حتى الآن 20 مصابا، ويأتي ذلك بسبب تزايد حالات الإصابة بين المواطنين العائدين من الخارج.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,035 مليون إصابة، بينهم أكثر من 436 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,152 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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