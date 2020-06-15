أول ظهور لأشرف زكي بعد إجرائه عملية جراحية

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شاركت الفنانة روچينا متابعيها بصورة جديدة تجمعها بزوجها النجم ونقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي ، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .



وظهرت روچينا بالصورة برفقة أشرف ذكي من حديقة منزلهم ، وسرعان ما تفاعل الكثير من متابعيها علي الصورة وتعددت التعليقات منهم تعليق هدي المفتي حمدالله علي سلامته ، وتابع آخر الف حمدالله علي السلامة ربنا يطمنكوا عليه.



يشار أن يذكر أن نقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي قد خضع منذ أيام لعملية جراحية بتركيب دعامتين في القلب , ويمكث حاليا في فترة راحة بعد العملية .



جدير بالذكر أن روچينا قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس" ، وحققت من خلاله نجاحا جماهيريا بإشادة الجمهور ، وذلك برفقة كوكبة من النجوم منهم أحمد زاهر ، محمد رمضان ، نجلاء بدر وآخرين.