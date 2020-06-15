إمارة أبوظبي تعلن تمديد حظر التنقل بين مدنها لمدة أسبوع

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:02 م
اجتماع لجنة إدارة الأزمات والطوارئ بأبوظبي
اجتماع لجنة إدارة الأزمات والطوارئ بأبوظبي

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي، مساء اليوم الإثنين، عن تمديد حظر التنقل بين العاصمة ومدنها اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، ولمدة أسبوع.

وقالت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: "نعلن بالتعاون مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة، تمديد حظر التنقل من وإلى إمارة أبوظبي وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة)، اعتباراً من غد الثلاثاء ولمدة أسبوع". 

وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في العاصمة الإماراتية أبوظبي، قد أعلنت يوم الإثنين الماضي، حظر التنقل بين العاصمة ومدنها لمدة أسبوع. 

هذا وأعلنت قرار الحظر بالتعاون مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة، على أن يتم حظر التنقل من وإلى إمارة أبوظبي وبين مدنها "أبوظبي والعين والظفرة"، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وكان علاج طوره باحثون في دولة الإمارات العربية المتحدة لعلاج التهابات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" حصل على حماية الملكية الفكرية ما يمهد الطريق أمام مشاركة هذا العلاج على نطاق واسع ليستفيد منه المزيد من المرضى. 

وكان فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية بقيادة المخترع والباحث الرئيسي الدكتور يندري فينتورا، قد أعلن الشهر الماضي، اكتشاف علاج جديد مبتكر وواعد لالتهابات فيروس كورونا، والذي يبدو أنه يساعد الجسم على مكافحة الفيروس ويقلل من أعراض المرض.   

ويتضمن العلاج استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها إلى الرئتين بعد تنشيطها من خلال استنشاقها بواسطة رذاذ ناعم، وكانت النتائج الأولية للعلاج واعدة حيث تمت تجربته على 73 مصاباً بالفيروس كانوا يعانون من أعراض متوسطة إلى شديدة. 

واستجاب جميع المرضى بشكل جيد للعلاج ما يدل على أنه كان فعالا، غير أن الباحثين أكدوا في ذلك الوقت أن النتائج لا تزال أولية وأن هناك حاجة إلى مزيد من تحليل البيانات.  

وكان مركز الخلايا الجذعية في أبوظبي، قد أعلن يوم الإثنين الماضي، أن نتائج التحاليل أظهرت أن العلاج فعال وآمن كمساعد لبروتوكولات العلاج المعمول بها. 

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