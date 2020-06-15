خاص.. أول رد من الأهلي على قرار وزير الرياضة بشأن عودة الدوري

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعودة الأندية إلى التدريبات الجماعية يوم ٢٠ يونيو الجاري واستئناف مباريات الدوري الممتاز يوم ٢٥ يوليو الجاري.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة ل ـ"الفجر الرياضي" :"عودة الدوري خطوة إيجابية للغاية، وهي بمثابة عودة الحياة الرياضية لمجراها الطبيعي".





وتابع :"غدا سأتواجد في النادي للترتيب للفترة المقبلة وسنبدأ في الاتصالات باللاعبين للترتيب على كافة الأمور للمرحلة المقبلة".





وأكمل :"سأجري اتصالات مع رينيه فايلر للترتيب للفترة المقبلة ووضع خطة للعودة للتدريبات الجماعية".





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وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب وزير الشباب والرياضة أعلن عن تحديد يوم ٢٠ يونيو الجاري لبدء النشاط التدريبي تمهيدا لعودة النشاط الرياضي الذي توقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

وشدد الوزير على أنه تم تحديد يوم ٢٥ يوليو المقبل، لإتاحة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة الاتحاد المصري لكرة القدم وعودة الدوري المصري الممتاز.

وحضر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بوزارة الإعلام.

ويشهد المؤتمر الإعلان عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قبل عودة النشاط الرياضي.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرر فتح الأندية ومراكز الشباب 15 يونيو الجاري للموظفين، وسداد الاشتراكات السنوية للأعضاء والاستعداد لعودة النشاط تدريجيا أول يوليو المقبل.









