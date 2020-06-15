خاص.. أول رد من الأهلي على قرار وزير الرياضة بشأن عودة الدوري
الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:11 م
علي نبوي
علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعودة الأندية إلى التدريبات الجماعية يوم ٢٠ يونيو الجاري واستئناف مباريات الدوري الممتاز يوم ٢٥ يوليو الجاري.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"عودة الدوري خطوة إيجابية للغاية، وهي بمثابة عودة الحياة الرياضية لمجراها الطبيعي".
وتابع :"غدا سأتواجد في النادي للترتيب للفترة المقبلة وسنبدأ في الاتصالات باللاعبين للترتيب على كافة الأمور للمرحلة المقبلة".
وأكمل :"سأجري اتصالات مع رينيه فايلر للترتيب للفترة المقبلة ووضع خطة للعودة للتدريبات الجماعية".
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وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب وزير الشباب والرياضة أعلن عن تحديد يوم ٢٠ يونيو الجاري لبدء النشاط التدريبي تمهيدا لعودة النشاط الرياضي الذي توقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.
وشدد الوزير على أنه تم تحديد يوم ٢٥ يوليو المقبل، لإتاحة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة الاتحاد المصري لكرة القدم وعودة الدوري المصري الممتاز.
وحضر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بوزارة الإعلام.
ويشهد المؤتمر الإعلان عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قبل عودة النشاط الرياضي.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرر فتح الأندية ومراكز الشباب 15 يونيو الجاري للموظفين، وسداد الاشتراكات السنوية للأعضاء والاستعداد لعودة النشاط تدريجيا أول يوليو المقبل.
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