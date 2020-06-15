صحة الأقصر توضح حقيقة زيادة أعداد وفيات كورونا في إسنا

ردا على ما أثير علي صفحات التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا بقرية الدير مركز إسنا، قالت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر، إنه من واقع البيانات الرسمية لمكاتب الصحة لا يوجد زيادة في أعداد الوفيات بالقرية والصحة غير مسؤولة عن اية بيانات تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي.





وأوضحت مديرية الصحة بالأقصر، أن معظم حالات الوفاة لأمراض غير "كورونا" اغلبهم لأعمار تتعدي ٧٥ عاما وغير مسجلة بمستشفبات العزل حتي يتسنى لـ"الصحة" تشخيصها كحالات كورونا، وأنه لم يتم رسميا تسجيل سوي عدد 3 حالات وفاة مصابة بكورونا من خلال مستشفيات العزل.



وأكدت مديرية الصحة، أن جميع الحالات التي تقدمت لعمل مسحات تم عملها لهم واعطائهم العلاج اللازم وتم توزيع عدد ٦٧ شنطة علاج منزلي، كما بينت المديرية، أن بعض الاهالي لا يقومون بالابلاغ عن اصابتهم مفضلين العزل المنزلي بدون إشراف صحي الأمر الذي قد يحدث معه بعض المضاعفات وأنه لم يتم نهائيا رفض اي حالة من القرية طلبت العلاج في مستشفيات الصحة.



كما تم عقد اجتماع اليوم برعاية معالي الوزير محافظ الأقصر بحضور رئيس مدينة إسنا ووكيل وزارة الصحة وعضو مجلس النواب العمدة فيصل راجح ومدير الإدارة الصحية باسنا وأسفر عن موافقة المحافظ بعد التواصل مع وزير الإسكان علي منح احدي العمارات السكنية لاستخدامها للعزل المنزلى للأسر الغير قادرة تلبية لرغبة المواطنين بإشراف طبي من صحة الاقصر مع تعليمات بتطوير الخدمات النوعية لقسم الطوارئ برمد إسنا والتشديد علي التزام الفريق الطبي بالعمل في كل المواقع التي تخدم ألمرضي.



ووجهت المحافظة الشكروالتقدير لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، على موافقته على تخصيص احدي العمارات السكنية لاستخدامها للعزل المنزلى.