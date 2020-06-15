نجم بروسيا دورتموند يرغب في العودة للدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الحديث مازال متواصلا عن مستقبل الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني وذلك في ظل رغبة العديد من الأندية في الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن سانشو سيفكر في العودة إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في حال إذا تقدم النادي الإنجليزي بعرض رسمي من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن سانشو أخبر أصدقاءه أنه مستعد للعودة إلى مانشستر سيتي بعد أن رحل عنه في عام 2017 علمًا بأنه انضم إلى مانشستر سيتي في 2015.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سانشو البالغ من العمر 20 عامًا ارتبط بالإنتقال إلى مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي كما أعرب كلا من ريال مدريد وبرشلونة قطبي إسبانيا عن رغبتهما في الحصول على خدماته.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن سانشو سيفكر في الانتقال إلى مانشستر سيتي إذا لم يتمكن مانشستر يونايتد من دفع 115 مليون جنيه استرليني التي يرغب بروسيا دورتموند في الحصول عليها مقابل التخلي عنه.











