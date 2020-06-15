عمرو الجنايني: دليل طبي سيتم توزيعه على كافة الأندية قبل استئاف النشاط

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية وضع دليلا طبيا سيتم توزيعه على كافة الأندية بدءا من الغد.





وشدد الجنايني خلال حضوره المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بوزارة الإعلام للإعلان عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قبل عودة النشاط الرياضي، على أنه عمل منذ اليوم الأول لتوقف النشاط على العودة وكان جاهزا بكافة الحلول.





وأكد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ارسل دليلا طبيا الجبلاية يتضمن كافة طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية، مشددا على أن دليل فيفا لم يختلف عن الدليل الذي قدمه الدكتور محمد سلطان.





جدير بالذكر أنه تقرر العودة إلى التدريبات في العشرين من الشهر الجاري مع إتاحة الفرصة لبدء نشاطات كرة القدم في الخامس والعشرين من شهر يوليو المقبل.



