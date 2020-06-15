عمرو الجنايني: دليل طبي سيتم توزيعه على كافة الأندية قبل استئاف النشاط

عمرو الجنايني: دليل طبي سيتم توزيعه على كافة الأندية قبل استئاف النشاط
الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:03 م
علي نبوي
أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية وضع دليلا طبيا سيتم توزيعه على كافة الأندية بدءا من الغد.
وشدد الجنايني خلال حضوره المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بوزارة الإعلام للإعلان عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قبل عودة النشاط الرياضي، على أنه عمل منذ اليوم الأول لتوقف النشاط على العودة وكان جاهزا بكافة الحلول.
وأكد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ارسل دليلا طبيا الجبلاية يتضمن كافة طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية، مشددا على أن دليل فيفا لم يختلف عن الدليل الذي قدمه الدكتور محمد سلطان.
جدير بالذكر أنه تقرر العودة إلى التدريبات في العشرين من الشهر الجاري مع إتاحة الفرصة لبدء نشاطات كرة القدم في الخامس والعشرين من شهر يوليو المقبل.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا