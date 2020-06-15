لجنة مكافحة كورونا تكشف تفاصيل عن موجة الوباء الثانية (فيديو)

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الموجة الأولى لفيروس كورونا لم تنته بعد في مصر، بينما الموجة الثانية من فيروس كورونا بدأت في الصين منذ فترة، معلقة: " أي وباء يتوزع على مجموعة من الأمواج".





وأضافت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن مصر مازالت في الموجة الأولى، معقبة: "إن شاء الله نعديها على خير وبعد كده نفكر في الثانية".





ونوهت إلى أن مصر تعمل على تجارب سريرية لعدد من الأدوية مثل الأفيجان، والسوفالدى، والبلازما"، متابعة: هناك العديد من الأدوية الجارية أبحاث عليها وكل دراسة لها ظروفها وعدد المصابين الخاصة بها، ونسعى للتوصل إلى نتائج دقيقة.





وأوضحت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن "نتائج دراسة دواء الأفيجان انتهت، ونحن على وشك نشر النتائج ودراسات السوفالدي ما زالت مستمرة".







