نائب محافظ الدقهلية يلتقى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب (صور)
الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:03 م
محمد كشك
نيابة عن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، التقى هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وعضو مجلس أمناء تنسيقية الأحزاب والسياسيين على مستوى الجمهورية، طاهر ابوزيد المنسق العام لتنسيقية الأحزاب والسياسيين بمحافظة الدقهلية ووفد اللجنة المرافق له من ممثلى الأحزاب الاعضاء.
جاء ذلك فى إطار المبادرة التى أطلقتها تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بالجمهورية تحت شعار "الوعى أمان" لدعم ومساندة أجهزة الدولة المختلفة لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته الإجتماعية والإقتصادية بالمحافظات، وفى مقدمتها حملات لنشر الوعى وكيفية الوقايه من الإصابة بإتباع الأساليب والإجراءات الإحترازية المتبعة والتى أقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من خلال المطبوعات ووسائل التوعيه والإرشاد، و تقديم حزمة مساعدات من الأغذيه والمساعدات للعماله غير المنتظمة بالمحافظات المصرية.
وأشار نائب محافظ الدقهلية إلى أن تنسيقية الأحزاب تستهدف تنسيق الجهود بين الأحزاب لتيسير سبل الدعم فى قضايا المجتمع المصرى وبصفة خاصة أوقات الأزمات، مشيرا الى أن العمل بالتنسيقية يستهدف الصالح العام وصالح المواطنين،.
وأضاف "الشيخ" التنسيقية ساهمت اليوم بكميات من الكلور والمطهرات و٤٠٠٠ كمامة للوقاية من فيروس كورونا بالاضافة الى كميات من المطبوعات التى تستهدف نشر الوعى، مشيرا إلى أن المحافظ وجة بتسليمهم على الفور لمديرية الصحة بالدقهلية.
و في سياق متصل، قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه على تواصل مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لتثبيت جهاز فصل بلازما الدم الذي تم احضارة من الوزارة اليوم لصالح محافظة الدقهلية ليتم تثبيته ببنك الدم بالمنصورة لتقديم خدمات فصل بلازما المتعافيين لأهل الدقهلية وللمحافظات المجاورة خلال اسبوع من اليوم بجانب 5 مراكز اخرى سبق ان اعلنت عنها الوزيرة.
جاء ذلك خلال قيام محافظ الدقهلية بالتبرع بالبلازما كأول المتبرعين في المحافظة ببلازما الدم بمركز الدم بالمنصورة، متمنيا الشفاء لجميع المرضى،وكان في استقباله الدكتور ايهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم بوزارة الصحة.
ووجه محافظ الدقهلية التحية والتقدير لوزيرة الصحة والعاملين بالوزارة وللدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة والكوادر الطبية بالمحافظة على جهودهم المتميزة لخدمة المرضى وخاصة خلال أزمة كورونا.
وأكد محافظ الدقهلية خلال تبرعه ببلازما الدم عن دعوته لجميع المصابين الذين تم شفاؤهم بالتبرع بالبلازما لاستخدامها كاجسام مضادة لعلاج المصابين لتقوية المناعة والمساعدة في العلاج لاهلنا.
وأشار محافظ الدقهلية إلى أن قرار التبرع جاء إيمانا منه بضرورة دعم الجميع للمنظومة الصحية وتقديم كل سبل المساعدة والدعم للتخفيف عن حالات الاصابة والمرضى.
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