نائب محافظ الدقهلية يلتقى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب (صور)

نيابة عن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ا لتقى هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وعضو مجلس أمناء تنسيقية الأحزاب والسياسيين على مستوى الجمهورية، طاهر ابوزيد المنسق العام لتنسيقية الأحزاب والسياسيين بمحافظة الدقهلية ووفد اللجنة المرافق له من ممثلى الأحزاب الاعضاء.





جاء ذلك فى إطار المبادرة التى أطلقتها تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بالجمهورية تحت شعار "الوعى أمان" لدعم ومساندة أجهزة الدولة المختلفة لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته الإجتماعية والإقتصادية بالمحافظات، وفى مقدمتها حملات لنشر الوعى وكيفية الوقايه من الإصابة بإتباع الأساليب والإجراءات الإحترازية المتبعة والتى أقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من خلال المطبوعات ووسائل التوعيه والإرشاد، و تقديم حزمة مساعدات من الأغذيه والمساعدات للعماله غير المنتظمة بالمحافظات المصرية.





وأشار نائب محافظ الدقهلية إلى أن تنسيقية الأحزاب تستهدف تنسيق الجهود بين الأحزاب لتيسير سبل الدعم فى قضايا المجتمع المصرى وبصفة خاصة أوقات الأزمات، مشيرا الى أن العمل بالتنسيقية يستهدف الصالح العام وصالح المواطنين،.





وأضاف "الشيخ" التنسيقية ساهمت اليوم بكميات من الكلور والمطهرات و٤٠٠٠ كمامة للوقاية من فيروس كورونا بالاضافة الى كميات من المطبوعات التى تستهدف نشر الوعى، مشيرا إلى أن المحافظ وجة بتسليمهم على الفور لمديرية الصحة بالدقهلية.



