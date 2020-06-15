عمرو الجنايني: اجتماع مع الأندية لتحديد مصير الدوري

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:57 م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
علي نبوي
أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجبلاية سوق تعقد جلسات مع رؤوساء الأندية على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، لتحديد مصير الدوري بما يتماشى مع ارتباطات الاتحاد المقبلة.

وشدد الجنايني خلال حضوره المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بوزارة الإعلام للإعلان عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قبل عودة النشاط الرياضي، على ان هناك ارتباطات كثيرة جدا للكرة المصرية في العام الجديد.

وطالب الجميع بضرورة التحمل في الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة تكاتف الجميع للخروج من تلك الأزمة واتخاذ القرار المناسب في هذه المرحلة، موجها الشكر للدكتور تصرف صبحي على مساعيه الكبيرة لحل الأزمة.

جدير بالذكر أنه تقرر العودة إلى التدريبات في العشرين من الشهر الجاري مع إتاحة الفرصة لبدء نشاطات كرة القدم في الخامس والعشرين من شهر يوليو المقبل.

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