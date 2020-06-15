عمرو الجنايني: اجتماع مع الأندية لتحديد مصير الدوري
الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:57 م
علي نبوي
أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجبلاية سوق تعقد جلسات مع رؤوساء الأندية على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، لتحديد مصير الدوري بما يتماشى مع ارتباطات الاتحاد المقبلة.
وشدد الجنايني خلال حضوره المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بوزارة الإعلام للإعلان عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قبل عودة النشاط الرياضي، على ان هناك ارتباطات كثيرة جدا للكرة المصرية في العام الجديد.
وطالب الجميع بضرورة التحمل في الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة تكاتف الجميع للخروج من تلك الأزمة واتخاذ القرار المناسب في هذه المرحلة، موجها الشكر للدكتور تصرف صبحي على مساعيه الكبيرة لحل الأزمة.
جدير بالذكر أنه تقرر العودة إلى التدريبات في العشرين من الشهر الجاري مع إتاحة الفرصة لبدء نشاطات كرة القدم في الخامس والعشرين من شهر يوليو المقبل.
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