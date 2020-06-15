ريما يوسف تطلق ثاني أغنياتها "مغيرني" مع يونيفرسال ميوزيك العالمية

خطفت المطربة اللبنانية ريما يوسف قلوب جمهورها العربي بإطلاق أجدد اعمالها الغنائية "مغيرني" بشكل فيديو كليب.

















جرعة رومانسية مركزة تقدمها ريما في أغنيتها الجديدة التي جسدت خلالها قصة حب من وجهة نظرها ومن كلماتها وألحانها، بينما كان التوزيع الموسيقي من نصيب عباس صباح، ويعيدها الكليب للساحة الفنية بعد قرابة ثلاثة أشهر فقط عن آخر كليباتها "معليش"، وتعزف خلالها على وتر العاطفة والعشق، مع اعتمادها على تيمة البساطة في فكرة الكليب الذي تم تصويره خلال غنائها وعزفها البيانو على خشبة مسرح.

























وعن الأغنية تقول ريما: "الحب هو الدافع الأكبر في الحياة ويمدني بالطاقة والحيوية والحماس للتعبير عن مكنونات عواطفي وترجمتها في أغنياتي"، مشيرة إلى اعتمادها دوما على تيمة البساطة في تصوير كليباتها لتجسيد منظور الرومانسية في كلماتها.













وتعد أغنية "مغيرني" ثاني تعاون رسمي بين ريما يوسف وشركة يونيفرسال ميوزيك الشرق الأوسط "Universal Music Mena"، التي تولت مهمة إنتاج وتسويق أعمالها الغنائية منذ بداية 2020، وتنشغل ريما حاليا للتحضير لعدد من الأغنيات الجديدة مع يونيفرسال من كلماتها ومن المقرر أن تظهر فرادى وتباعا خلال الأسابيع المقبلة.























