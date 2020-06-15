ريما يوسف تطلق ثاني أغنياتها "مغيرني" مع يونيفرسال ميوزيك العالمية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:51 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
خطفت المطربة اللبنانية ريما يوسف قلوب جمهورها العربي بإطلاق أجدد اعمالها الغنائية "مغيرني" بشكل فيديو كليب. 




جرعة رومانسية مركزة تقدمها ريما في أغنيتها الجديدة التي جسدت خلالها قصة حب من وجهة نظرها ومن كلماتها وألحانها،  بينما كان التوزيع الموسيقي من نصيب عباس صباح،  ويعيدها الكليب للساحة الفنية بعد قرابة ثلاثة أشهر فقط عن آخر كليباتها "معليش"، وتعزف خلالها على وتر العاطفة والعشق،  مع اعتمادها على تيمة البساطة في فكرة الكليب الذي تم تصويره خلال غنائها وعزفها البيانو على خشبة مسرح. 






وعن الأغنية تقول ريما:  "الحب هو الدافع الأكبر في الحياة ويمدني بالطاقة والحيوية والحماس للتعبير عن مكنونات عواطفي وترجمتها في أغنياتي"، مشيرة إلى اعتمادها دوما على تيمة البساطة في تصوير كليباتها لتجسيد منظور الرومانسية في كلماتها.


  

وتعد أغنية "مغيرني" ثاني تعاون رسمي بين ريما يوسف وشركة يونيفرسال ميوزيك الشرق الأوسط "Universal Music Mena"، التي تولت مهمة إنتاج وتسويق أعمالها الغنائية منذ بداية 2020، وتنشغل ريما حاليا للتحضير لعدد من الأغنيات الجديدة مع يونيفرسال من كلماتها ومن المقرر أن تظهر فرادى وتباعا خلال الأسابيع المقبلة. 






ريما صوت لبناني واعد عرفها جمهور السوشيال ميديا منذ قرابة الثلاث سنوات بتقديمها "كوفرز" لأشهر الأغنيات العربية عبر اليوتيوب، لعل أشهرها رائعة نانسى عجرم "عم بتعلق فيك"، وأتبعتها بعدة أغنيات، مثل "يا بتفكر يا بتحس" لشيرين، و"بتونس بيك" لوردة، ورائعة فضل شاكر "العام الجديد"، التى قدمتها بصحبة نجله محمد شاكر، حتى أطلت بأولى أغنياتها الخاصة "نسيني حالي" برفقة زوجها منذ سنتين، وأتبعته بأغنيتها المنفردة "ولا يهمك"، ودشنت مؤخرا انطلاقة فنية كبرى في مشوارها بانضمامها رسميًا لـ "يونيفرسال ميوزيك" ، لتكون إحدى نجمات الشركة العالمية في الشرق الأوسط.

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ 34 دقيقة

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ يوم

الأهلي يطالب الأعلى للإعلام بتطبيق قراراته على رئيس الزمالك

منذ ساعة الا ربع

هزة عنيفة في أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم.. اعرف السبب

منذ حوالي 4 ساعات

"كورونا هيبقى زي الأنفلوزنا".. استشاري أمراض رئة يفجر مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ يوم

الكشف عن حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي

منذ 36 دقيقة

وزيرة الصحة توجه رسالة إلى القطاع الخاص بشأن مواجهة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يطلق تصريحًا ناريًا ضد الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. شيماء سيف تتعرض لحادث سير

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ حوالي 18 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:57 م

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

12:25 م

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

06:00 م

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

06:32 م

مرتضى منصور يطلق تصريحًا ناريًا ضد الأهلي

05:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟