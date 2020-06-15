لقاء الخميسي تطل على متابعيها بصورة من داخل منزلها
الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:23 م
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة لقاء الخميسي محبيها ومتابعيها بإطلالة جذابة ، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .
وظهرت لقاء مرتدية فستان باللون البني ، واعتمدت علي الشعر المنسدل علي كتفيها ، ووضعت ميكب هادئ متناسب مع إطلالتها.
وسرعان ما تفاعل الكثير من متابعيها علي الصورة ، وانهالت الكثير من التعليقات فقلق أحد المتابعين قائلا : جميلة يا لقاء ، وأضاف آخر قمر وتابع آخر أحلي لولي .
يذكر أن لقاء الخميسي، خاضت السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة" وتدور أحداثة في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة نادية الجندي وهالة فاخر ونبيلة عبيد.
وظهرت لقاء مرتدية فستان باللون البني ، واعتمدت علي الشعر المنسدل علي كتفيها ، ووضعت ميكب هادئ متناسب مع إطلالتها.
وسرعان ما تفاعل الكثير من متابعيها علي الصورة ، وانهالت الكثير من التعليقات فقلق أحد المتابعين قائلا : جميلة يا لقاء ، وأضاف آخر قمر وتابع آخر أحلي لولي .
يذكر أن لقاء الخميسي، خاضت السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة" وتدور أحداثة في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة نادية الجندي وهالة فاخر ونبيلة عبيد.