لقاء الخميسي تطل على متابعيها بصورة من داخل منزلها

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:23 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة لقاء الخميسي محبيها ومتابعيها بإطلالة جذابة ، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .

وظهرت لقاء مرتدية فستان باللون البني ، واعتمدت علي الشعر المنسدل علي كتفيها ، ووضعت ميكب هادئ متناسب مع إطلالتها.

وسرعان ما تفاعل الكثير من متابعيها علي الصورة ، وانهالت الكثير من التعليقات فقلق أحد المتابعين قائلا : جميلة يا لقاء ، وأضاف آخر قمر وتابع آخر أحلي لولي .

يذكر أن لقاء الخميسي، خاضت السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة" وتدور أحداثة في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة نادية الجندي وهالة فاخر ونبيلة عبيد.

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