خالد الجندى: معظم الصحابة لم يحفظوا القرآن الكريم (فيديو)

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:07 م
الشيخ خالد الجندى
الشيخ خالد الجندى
كساب أحمد
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن عدد الصحابة 124 ألف شخص، كان عدد من يحفظ القرآن منهم لا يتجاوز 100 صحابي، والبقية حفظوا سورا متفرقات.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "هذه المشكلة كانت السبب في جمع القرآن، فقد مات 40 منهم في معركة اليمامة، وخشي على القرآن، وأمرنا الله بحفظ القرآن، وانتبه الصحابة إلى خطورة عدم وجود مصحف جامع للقرآن الكريم، وبدأ الجمع".

وتابع: "سيدنا عمر بن الخطاب حفظ سورة البقرة في 10 سنوات، وأقول هذا حتى لا يلوم أي شخص نفسه إذا تفلت منه جزء أو سورة، وعدد حفظة القرآن في هذه الفترة أكثر من الصحابة، لكن الصحابة كانوا أهل تطبيق، لذلك القراء عند الصحابة كانوا هم الفقهاء".


اقرأ أيضا.. 91 وفاة بفيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 91 حالة جديدة.

وقال المتحدث الرسمي: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معركة بوابة الفجر القرأن الكريم الصحابة الشيخ خالد الجندى اتخاذ الاجراءات الوقائية

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

منذ يوم

وزيرة الصحة توجه رسالة إلى القطاع الخاص بشأن مواجهة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

"كورونا هيبقى زي الأنفلوزنا".. استشاري أمراض رئة يفجر مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ يوم

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مرتضى منصور يطلق تصريحًا ناريًا ضد الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. أول رد من الأهلي على قرار وزير الرياضة بشأن عودة الدوري

منذ أقل من ساعة

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الكشف عن حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ ساعة و نصف

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ يوم

عاجل.. شيماء سيف تتعرض لحادث سير

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

كيف تكون تلاوة القرآن مثمرة في رمضان؟.. أزهري يجيب (فيديو)

خالد الجندي: سيدنا عيسى كان كهلا في سن 33 عاما (فيديو)

خالد الجندي: القرآن لا يحترم المداهنين (فيديو)

خالد الجندى: لا تجعلوا علاقتكم بالله رمضانية.. وكلموه بالصلاة والقرآن

خالد الجندي: التوكل على الله يكون بالأخذ بالأسباب لمواجهة كورونا

أول رد من الحكومة على "إيقاف عقود الزواج بدءا من يوليو"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:32 م

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

05:57 م

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

12:25 م

خاص.. أول رد من الأهلي على قرار وزير الرياضة بشأن عودة الدوري

07:11 م

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

06:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟